SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

41'lik Naz Elmas Karadut dizisine damga vurdu! Gören gözlerini alamadı! "41 kere maşallah..."

ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, güçlü oyuncu kadrosuna bir ismi daha ekledi. Başarılı oyuncu Naz Elmas, dizinin üçüncü bölümünde "Nihan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Elmas'ın canlandırdığı Nihan karakteri, tutkulu yapısı ve alımlı duruşuyla dikkatleri üzerine çekerken, dizideki dengeleri altüst edecek sürpriz gelişmelere de imza atacak. İzleyiciler, Elmas'ın diziye dahil olmasıyla heyecanın daha da artacağını söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:37
41’lik Naz Elmas Karadut dizisine damga vurdu! Gören gözlerini alamadı! 41 kere maşallah...

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Karadut dizisinin üçüncü bölümünde sürpriz bir isim kadroya dahil oluyor. Başarılı oyuncu Naz Elmas "Nihan" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.

41’lik Naz Elmas Karadut dizisine damga vurdu! Gören gözlerini alamadı! 41 kere maşallah...

🔍 NİHAN KARAKTERİYLE DİZİYE HAREKET KATACAK!

Dizinin yeni karakteri Nihan, tutkulu yapısı ve kararlı tavırlarıyla izleyicilere merak dolu anlar yaşatacak. Naz Elmas'ın hayat verdiği Nihan, kendisine ve sevdiklerine büyük bir özen gösteren, alımlı ve güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Ancak Nihan'ın oğlunu koruma konusundaki aşırı sahiplenici tavrı, dizide dengeleri altüst edecek gibi görünüyor. Bu tutum, Karadut'ta yaşanacak gerilimli sahnelerin habercisi olurken, karakterin geçmişindeki karanlık sırlar da izleyicilerin ilgisini daha da artıracak.

41’lik Naz Elmas Karadut dizisine damga vurdu! Gören gözlerini alamadı! 41 kere maşallah...

Naz Elmas, başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki iddialı performanslarıyla tanınan bir isim. Bu kez de Karadut dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle adından söz ettirecek. Elmas'ın dizideki ilk sahnesi sosyal medyada gündem olurken, "41 kere maşallah!" yorumlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

SON DAKİKA