41'lik Naz Elmas Karadut dizisine damga vurdu! Gören gözlerini alamadı! "41 kere maşallah..."

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Karadut dizisinin üçüncü bölümünde sürpriz bir isim kadroya dahil oluyor. Başarılı oyuncu Naz Elmas "Nihan" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.

🔍 NİHAN KARAKTERİYLE DİZİYE HAREKET KATACAK!

Dizinin yeni karakteri Nihan, tutkulu yapısı ve kararlı tavırlarıyla izleyicilere merak dolu anlar yaşatacak. Naz Elmas'ın hayat verdiği Nihan, kendisine ve sevdiklerine büyük bir özen gösteren, alımlı ve güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Ancak Nihan'ın oğlunu koruma konusundaki aşırı sahiplenici tavrı, dizide dengeleri altüst edecek gibi görünüyor. Bu tutum, Karadut'ta yaşanacak gerilimli sahnelerin habercisi olurken, karakterin geçmişindeki karanlık sırlar da izleyicilerin ilgisini daha da artıracak.