41’lik Esra Erol “Gecenin güzeli” deyip Hande Erçel’le ortalığı salladı! Hem tarzı hem duruşu olay! “Kim der 2 çocuk annesi...”
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar özel hayatı ve güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu Hande Erçel ile verdiği bir pozu "Gecenin güzeli" notuyla yayınlayan Erol, hem tarzı hem de duruşuyla büyük beğeni topladı. Ünlü sunucuyu görenler "Kim der 2 çocuk annesi", "Mankenlere taş çıkarır" yorumlarında bulundu. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
20.06.2023 09:22 - Son Güncelleme: 20.06.2023 09:22
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi ve 2011'de İdris Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Hande Erçel'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Erol, sosyal medya hesabında geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.