41’lik Cansu Dere’den günbatımında bikinili poz! Rüzgar saçlarını Cansu sosyal medyayı dağıttı! Ortalık karıştı gören bir daha baktı
41'lik Cansu Dere'den günbatımında bikinili poz! Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almış ve yaz ayları boyunca yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Tatiline hız kesmeden devam eden Dere, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla dikkat çeken Dere'nin günbatımında verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cansu Dere'nin rüzgarda dağılan saçlarıyla verdiği o poz...
15.08.2022 21:15 - Son Güncelleme: 15.08.2022 21:15
2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli olan ve ardından profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayan Cansu Dere, ilerleyen yıllarda kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekledi.
Ezel, Sıla, Muhteşem Yüzyıl, Anne gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sadakatsiz'le ekrana geldi.