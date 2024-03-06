41 yıl dile kolay! Uğur Yücel’in eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü! Meğer Şaşıfelek Çıkmazı’nın yıldızıyla...

Hakim, İçerde, Canım Ailem, Aramızda Kasın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sandık Kokusu gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Uğur Yücel'in hayatı merak edildi. Aslen Vanlı olan 66 yaşındaki Uğur Yücel'in 41 sene önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yücel'in 41 yıllık eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.