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41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın kim çıktı! Demet Akbağ’ın partneri meğer Deliha’nın yıldızıyla...

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak edildi. 66 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yücel'in 41 yıl önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Uğur Yücel hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 12:57 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:57
41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın kim çıktı! Demet Akbağ’ın partneri meğer Deliha’nın yıldızıyla... 1

Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın kim çıktı! Demet Akbağ’ın partneri meğer Deliha’nın yıldızıyla... 2

UĞUR YÜCEL KİMDİR?
1957 yılında İstanbul'da doğan Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın kim çıktı! Demet Akbağ’ın partneri meğer Deliha’nın yıldızıyla... 3

1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı.

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