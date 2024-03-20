41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın kim çıktı! Demet Akbağ’ın partneri meğer Deliha’nın yıldızıyla...

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak edildi. 66 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yücel'in 41 yıl önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Uğur Yücel hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...