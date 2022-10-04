41 yaşını kutlayan Ezgi Sertel’in çocuklarıyla ev haline bakın! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu!
Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandıran meslektaşı Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. 41'nci yaş gününü kutlayan oyuncu, 2020'de kucağına aldığı ikizleriyle doğum günü pastasının önünde verdiği pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Ezgi Sertel'in o paylaşımı...
04.10.2022 23:26 - Son Güncelleme: 04.10.2022 23:26
Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında meslektaşı Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarında ikizlerine sık sık yer veren Ezgi Sertel, o pozlarına yenilerini ekledi.