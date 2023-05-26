41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...
Emir Ersoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündeme geldi. Vücudunu saran mini eteği ile kamera karşısına geçen Bahadır'ın ayna pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan o pozu...
26.05.2023 22:53 - Son Güncelleme: 26.05.2023 22:53
Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
2011-2012 yılları arasında Ali Sunal ile evli kalan Bahadır, geçen yıl Emir Ersoy ile dünyaevine girdi.