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Haberler Magazin 41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

Emir Ersoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündeme geldi. Vücudunu saran mini eteği ile kamera karşısına geçen Bahadır'ın ayna pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan o pozu...

takvim.com.tr
26.05.2023 22:53 - Son Güncelleme: 26.05.2023 22:53
41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

2011-2012 yılları arasında Ali Sunal ile evli kalan Bahadır, geçen yıl Emir Ersoy ile dünyaevine girdi.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

Müzisyen eşiyle mutlu bir evlilik sürdüre Bahadır, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

Ünlü oyuncu, vücudunu saran mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır süper mini eteğiyle poz verdi! Tek paylaşımla gündem oldu! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın...

Ünlü oyuncunun ayna pozu, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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