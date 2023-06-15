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Haberler Magazin 41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yıldır Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, aile pozlarına sosyal medya hesaplarında bolca yer verdi. Ünlü sunucu, son olarak oğlu ve görümcesinin bir karesini yayınladı. Erol'un görümcesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Esra Erol'un görümcesi kimmiş...

takvim.com.tr
15.06.2023 19:54 - Son Güncelleme: 15.06.2023 20:05
41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Programın başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

13 yıldır Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, aile pozlarına sosyal medya hesaplarında bolca yer verdi.

41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sunucu, son olarak oğlu ve görümcesinin bir karesini yayınladı.

41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Erol'un görümcesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

41 yaşındaki Esra Erol biricik görümcesini paylaştı! 13 yıllık eşi Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

İşte Esra Erol başta olmak üzere ünlü isimlerin aileleri...

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