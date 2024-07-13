SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

41 yaşındaki Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Kim der 3 çocuk annesi” Halit Ergenç’in eşi şezlonga sere serpe uzanıp...

Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çocuklarıyla tatile çıkan ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bikinili pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki Korel için "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:03 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:18
41 yaşındaki Bergüzar Korel’den bikinili poz! Kim der 3 çocuk annesi Halit Ergenç’in eşi şezlonga sere serpe uzanıp... 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in meslektaşı Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten Han, Leyla ve Ali adlarında üç evladı oldu.

41 yaşındaki Bergüzar Korel’den bikinili poz! Kim der 3 çocuk annesi Halit Ergenç’in eşi şezlonga sere serpe uzanıp... 2

Çocuklarıyla tatile çıkan Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

41 yaşındaki Bergüzar Korel’den bikinili poz! Kim der 3 çocuk annesi Halit Ergenç’in eşi şezlonga sere serpe uzanıp... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, bikinisi ile şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozu Instagram'da yayınladı.

SON DAKİKA