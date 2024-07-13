41 yaşındaki Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Kim der 3 çocuk annesi” Halit Ergenç’in eşi şezlonga sere serpe uzanıp...

Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çocuklarıyla tatile çıkan ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bikinili pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki Korel için "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...