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41 kere maşallah! Sinem Kobal 2 kızının babası Kenan İmirzalıoğlu’yla sarmaş dolaş paylaştı! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımlarında eşi Kenan İmirzalıoğlu'na çok sık yer vermeyen Kobal, bu kez kural bozdu ve sarmaş dolaş pozlarını art arda yayınladı. Ünlü çiftin ilk kez paylaşılan kareleri, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:55
41 kere maşallah! Sinem Kobal 2 kızının babası Kenan İmirzalıoğlu’yla sarmaş dolaş paylaştı! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı 1

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Sinem Kobal, geçen günlerde çekirdek ailesiyle tatile gitti.

41 kere maşallah! Sinem Kobal 2 kızının babası Kenan İmirzalıoğlu’yla sarmaş dolaş paylaştı! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı 2

Tatilden sık sık paylaşımda bulunan Kobal, bu kez bambaşka karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.

41 kere maşallah! Sinem Kobal 2 kızının babası Kenan İmirzalıoğlu’yla sarmaş dolaş paylaştı! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı 3

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

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