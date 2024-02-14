41 kere maşallah! Sinem Kobal 2 kızının babası Kenan İmirzalıoğlu’yla sarmaş dolaş paylaştı! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımlarında eşi Kenan İmirzalıoğlu'na çok sık yer vermeyen Kobal, bu kez kural bozdu ve sarmaş dolaş pozlarını art arda yayınladı. Ünlü çiftin ilk kez paylaşılan kareleri, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...