40’ncı yaşını kutlayan Nur Tuğba Namlı’nın eşiyle romantik anları! 3 çocuğunun babası bakın kim çıktı! 8 yıl önce “Evet” demişti...
Hakan Ural ile bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dostlarıyla birlikte 40'ncı yaşını kutlayan ünlü isim, doğum gününden görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça heyecanlı ve mutlu görünen Namlı'nın eşi ile romantik anları ise sosyal medyaya damga vurdu. Eşinin ünlü sunucuya bakışları dikkatlerden kaçmazken ünlü çifte beğeni yağdı. Bakın 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim...
15.06.2023 22:55 - Son Güncelleme: 15.06.2023 22:55
Hakan Ural ile bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.