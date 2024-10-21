40’lık mankenin 34 beden olma sırrı! Didem Soydan formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı!

2003 yılından bu yana modellik yaptığını belirten Soydan, kariyerinin getirdiği disiplinin sağlıklı yaşamını desteklediğini vurguladı. Çocukluğundan itibaren sağlıklı beslenme bilinciyle büyüdüğünü ifade eden Soydan, ailesinde hiçbir zaman plastik kaplarda yemek saklanmadığını ve gazlı içeceklerin tüketilmediğini belirtti. İşte ünlü mankenin formunu koruma sırları...

İLK YÖNTEM YEŞİL İÇECEK Soydan, son iki yıldır her gün yeşil sebzelerden hazırlanan bir içecek tükettiğini söyledi. "Sevmediğim meyve ve sebzeleri katı meyve sıkacağında hazırlayıp içiyorum" diyen Soydan, bu yöntemin sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırdığını belirtti. Ayrıca chia tohumu ve keten tohumu gibi faydalı gıdaları beslenmesine eklediğini dile getirdi.