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40'lık mankenin 34 beden olma sırrı! Didem Soydan formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı!

Ünlü model Didem Soydan, 8 yıl önce kendi Youtube kanalında izleyicilerden gelen sorulara yanıt verdiği bir video ile sağlıklı yaşam ve formda kalma konusundaki kişisel deneyimlerini paylaştı. Doğal beslenme alışkanlıkları ve spor disiplini ile dikkat çeken Soydan, uzun yıllardır koruduğu formunun sırlarını anlattı. Didem Soydan'ın bu açıklamaları ise sık sık gündeme geliyor. İşte ünlü mankenin 40 yaşında rağmen 34 beden olma sırrı...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:18 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:18
40’lık mankenin 34 beden olma sırrı! Didem Soydan formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı!

2003 yılından bu yana modellik yaptığını belirten Soydan, kariyerinin getirdiği disiplinin sağlıklı yaşamını desteklediğini vurguladı. Çocukluğundan itibaren sağlıklı beslenme bilinciyle büyüdüğünü ifade eden Soydan, ailesinde hiçbir zaman plastik kaplarda yemek saklanmadığını ve gazlı içeceklerin tüketilmediğini belirtti. İşte ünlü mankenin formunu koruma sırları...

40’lık mankenin 34 beden olma sırrı! Didem Soydan formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı!

İLK YÖNTEM YEŞİL İÇECEK

Soydan, son iki yıldır her gün yeşil sebzelerden hazırlanan bir içecek tükettiğini söyledi. "Sevmediğim meyve ve sebzeleri katı meyve sıkacağında hazırlayıp içiyorum" diyen Soydan, bu yöntemin sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırdığını belirtti. Ayrıca chia tohumu ve keten tohumu gibi faydalı gıdaları beslenmesine eklediğini dile getirdi.

40’lık mankenin 34 beden olma sırrı! Didem Soydan formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı!

AKŞAM YEMEĞİNDE BALIK

Akşam yemeklerinde özellikle somon, uskumru ve ringa balığı gibi yağlı balıkları tercih ettiğini belirten Soydan, bu besinlerin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

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