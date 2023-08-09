40 yıllık eşini hastalanınca "Sana ailen baksın" deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalanınca terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip bırakıp gittiği haberi sonrası akabinde gelen iddialar duyanları şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...
Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalanınca terk ettiği iddiası epey ses getirmişti. Sicimoğlu'nun sadece bununla kalmadığı ortaya çıktı. Meğer Sicimoğlu eli boş gitmemiş.
Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalandıktan sonra terk ettiğini iddia etmişti.
Ayhan Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlendi. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşandılar.