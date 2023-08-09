40 yıllık eşini hastalanınca "Sana ailen baksın" deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalanınca terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip bırakıp gittiği haberi sonrası akabinde gelen iddialar duyanları şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...