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40 yıllık eşini hastalanınca "Sana ailen baksın" deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalanınca terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip bırakıp gittiği haberi sonrası akabinde gelen iddialar duyanları şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:42 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:57
40 yıllık eşini hastalanınca Sana ailen baksın deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş 1

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalanınca terk ettiği iddiası epey ses getirmişti. Sicimoğlu'nun sadece bununla kalmadığı ortaya çıktı. Meğer Sicimoğlu eli boş gitmemiş.

40 yıllık eşini hastalanınca Sana ailen baksın deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş 2

Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalandıktan sonra terk ettiğini iddia etmişti.

40 yıllık eşini hastalanınca Sana ailen baksın deyip terk etmişti! Ayhan Sicimoğlu meğer ne var ne yok toplamış gitmiş 3

Ayhan Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlendi. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşandılar.

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