40 yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam filmlerinde dikkatlerden kaçan 12 çekim hatası! Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Şener Şen, Adile Naşit...

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Türk sinemasının altın döneminde çekilen Yeşilçam filmlerinde, zamanla gözden kaçan bazı ilginç hatalar ve detaylar ortaya çıktı. Kostüm ve makyaj tutarsızlıkları, anlam verilemeyen zaman geçişleri ve teknolojik anakronizmler, unutulmaz yapıtların perde arkasındaki sırları gün yüzüne çıkarıyor. Detaylarıyla Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan bu hatalar, sinemaseverler için nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.