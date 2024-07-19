40 yıl sonra izleyince şok olacaksınız! Yeşilçam'da gözden kaçan 7 çekim hatası ortaya çıktı! Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul...

Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi efsanevi oyuncuların rol aldığı filmleriyle halkımızın gönlünde özel bir yere sahiptir. Bu filmler, sadece hikayeleri ve karakterleriyle değil, içlerinde barındırdıkları küçük hatalarla da dikkat çeker. Zaman içinde, bu klasiklerde yer alan bazı hatalar, izleyiciler tarafından fark edilerek sinema tarihinin ilginç anekdotları arasına katılmıştır. 40 yıl sonra bile bu hataların keşfedilmesi, Yeşilçam filmlerinin ne kadar detaylı ve incelikle izlendiğinin bir göstergesidir. İşte bu klasiklerin içinde yer alan ve zamanla sinema severler tarafından ortaya çıkarılan ilginç hatalar ve onları özel kılan detaylar..."
Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam dönemi, bugün hala milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Ancak, bu dönemin filmlerinin arkasındaki hikayeler genellikle düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla dolu olan zorlu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş olan birçok emekçi, o dönemde büyük bir azimle çalışarak, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Bu azim ve yaratıcılık, sinema tarihimize unutulmaz filmler kazandırdı.
İşte Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları...
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.