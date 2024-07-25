40 yıl önceki hali ortaya çıktı! 52’lik İclal Aydın’ı gören şoke oluyor! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’iydi..

Son dönemin popüler dizilerinden "Üç Kız Kardeş"teki Nesrin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. İclal Aydın'ın sosyal medya platformlarında paylaştığı, yıllar öncesine ait nostaljik bir fotoğraf, takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Bu özel fotoğrafı görenler, ünlü oyuncunun gençlik yıllarına dair değişimi ve zamana karşı duruşunu hayranlıkla izlerken, şaşkınlıklarını gizleyemediler. İclal Aydın'ın geçmişe dair bu etkileyici paylaşımı, hem eski dönemleri yad ettiriyor hem de oyuncunun zamansız güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.