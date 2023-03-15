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40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Oyuncu Onur Büyüktopçu, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yeni imajı hakkında konuşan Büyüktopçu ise "Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. İşte 40 yaşındaki Onur Büyüktopçu'nun ağızları açık bırakan son hali...

takvim.com.tr
15.03.2023 19:02 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:02
40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Oyuncu, yeni projesi ve imajı hakkında konuştu.

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40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

AVM'deki bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu, yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdiğini belirtti.

40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Büyüktopçu, "Harika bir ekiple güzel bir filme başladık. Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım. Bu filmde herkesin özlediği 'Koriş' (Koray) karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Ben de Koriş'i çok özlemiştim. O yüzden bu rol biraz da beni fazlasıyla heyecanlandırdı" dedi.

40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Yeni imajına alışamadığını söyleyen Büyüktopçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel.

40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Gören herkes çok beğeniyor ama bana sorarsanız hâlâ alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum"

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