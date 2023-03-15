40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”
Oyuncu Onur Büyüktopçu, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yeni imajı hakkında konuşan Büyüktopçu ise "Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. İşte 40 yaşındaki Onur Büyüktopçu'nun ağızları açık bırakan son hali...
15.03.2023 19:02 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:02
Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Oyuncu, yeni projesi ve imajı hakkında konuştu.