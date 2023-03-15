40 yaşındaki Onur Büyüktopçu’nun son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Kendimi tanımakta zorlanıyorum...”

Büyüktopçu, "Harika bir ekiple güzel bir filme başladık. Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım. Bu filmde herkesin özlediği 'Koriş' (Koray) karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Ben de Koriş'i çok özlemiştim. O yüzden bu rol biraz da beni fazlasıyla heyecanlandırdı" dedi.