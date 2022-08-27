40 yaşındaki Gökçe Bahadır leopar desenli bikinisiyle paylaştı! Tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı! “El alemi dize getirir...”
Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bahadır, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma büyük ilgi göstererek yorum yağmuruna tuttu. İşte 48 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...
27.08.2022 20:32 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:28
Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Şubat 2022'de Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.
Takipçileri, Gökçe Bahadır'ı adeta iltifat yağmuruna tuttu. Bir takipçisi, oyuncu için "İnsan gözlerini alamıyor" yorumunda bulundu.