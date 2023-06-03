40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını "Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor"
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarrla sosyal medyanın gündeminde. Rol aldığı müzikalin son oyununun ardından katıldığı partide kurtlarını döken Serenay Sarıkaya kalça dansı ve 40 numara ayaklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
03.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:57