Vav TV İzle
Haberler Magazin 40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını "Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor"

40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını "Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor"

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarrla sosyal medyanın gündeminde. Rol aldığı müzikalin son oyununun ardından katıldığı partide kurtlarını döken Serenay Sarıkaya kalça dansı ve 40 numara ayaklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

03.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:57
40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor

Olay kadın Serenay Sarıkaya bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor.

40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor

Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi ünlü isimlerin yer aldığı müzikal, önceki akşam son oyununu sergiledi.

40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor

Oyunun ardından oyuncu ve ekip bir ara gelerek veda partisi düzenledi.

40 numara ayakları ve kalça dansıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını Serenay Sarıkaya ve diğerleri olarak ikiye ayrılıyor

Partiye katılan Serenay Sarıkaya, arkadaşlarıyla dans etti.

SON DAKİKA