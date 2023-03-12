Vav TV İzle
Haberler Magazin 40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Katmer Katmer, Adam Gibi Adam, Allah Versin gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, 10 yılda 40 kilo vererek uzun süre gündem olmuştu. Yaptırdığı estetiklerle de sık sık adından söz ettiren Lara, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında evlendiğini duyurdu. Lara'nın kumsalda çektirdiği düğün pozuna aralarında Safiye Soyman, Tuğba Altıntop, Seda Sayan'ın da yer aldığı ünlü isimlerden yorum yağdı. Öte yandan Lara'nın eşinin kim olduğunu ilk kez görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.03.2023 19:52 - Son Güncelleme: 12.03.2023 20:52
40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Fatma Nur Ergüder veya sahne adıyla Lara, 5 Haziran 2003 tarihinde ilk albümünü yayınladı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin satan Lara, müzik listelerini alt üst etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Kariyeri kadar verdiği kilolarla ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla da dikkat çeken ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında evlendiğini duyurdu. Lara'nın kumsalda çektirdiği düğün pozunu şu notla yayınladı: "Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için sevdiğini bildiğim için çok mutluyum.

40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum"

40 kilo vererek gündem olmuştu! Şarkıcı Lara evlendi! Eşi de tanıdık çıktı! Kumsal pozuna ünlülerden yorum: Safiye Soyman, Tuğba Altıntop...

Lara'nın düğün pozu büyük beğeni toplarken aralarında Safiye Soyman, Tuğba Altıntop, Seda Sayan'ın da yer aldığı ünlü isimlerden yorum yağdı.

SON DAKİKA