40 bedenden 34’e düştü! Buse Varol tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’ın güzeller güzeli eşi kendine hayran bıraktı
'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, doğumdan sonra kontrollü şekilde verdiği kilolarla dikkat çekti. 40 bedenden 34'e düşen Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Fit bir görünüme kavuşan güzel oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Alişan'ın güzeller güzeli Buse Varol'un hayran bırakan tatil pozları...
12.07.2022 18:26 - Son Güncelleme: 12.07.2022 18:26
'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Şimdilerde sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan çiftten Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Doğumdan sonra kontrollü bir şekilde kilo veren Buse Varol, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınladı.