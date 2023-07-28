4 yıllık ilişkisi yeni biten Alina Boz’dan ilan-ı aşk gelmişti! Umut Evirgen ile Afra Saraçoğlu bombası patladı! Büyük iddia...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisi biten Alina Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Umut Evirgen'le ilgili ortaya atılan söylentiler duyanları şaşırttı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıl süre ilişkisini geçen haftalarda sonlandırdı.
4 YILLIK İLİŞKİYİ 2 HAFTADA UNUTTURAN AŞK!
Evlilik haberi beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıktı ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.