4 yıllık ilişkisi yeni biten Alina Boz’dan ilan-ı aşk gelmişti! Umut Evirgen ile Afra Saraçoğlu bombası patladı! Büyük iddia...

4 YILLIK İLİŞKİYİ 2 HAFTADA UNUTTURAN AŞK! Evlilik haberi beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıktı ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

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"BU KEZ ÇOK CİDDİ"

Daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Evirgen'in Alina Boz için yakınlarına "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dediği iddia edildi.