4 yıllık ilişkisi biten Burçin Terzioğlu ayrılık sonrası ilk kez konuştu! “Evlilik teklifi aldım ama...” Gözler eski sevgiliye çevrildi

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, geçen günlerde spor eğitmeni Umut Duygu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Bir etkinlik sonrası kameralara yansıyan oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. İlişkisinin bitme sebebi sorulan oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Burçin Terzioğlu'nun o açıklaması...
Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Burçin Terzioğlu, uzun bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
4 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi de alan ünlü oyuncunun cephesinde geçen günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı.
Nikâh masasına oturmaları beklenirken aşka nokta koyan ikiliden Terzioğlu'ndan ilk açıklama geldi.