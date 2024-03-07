4 yıllık ilişkisi biten Burçin Terzioğlu ayrılık sonrası ilk kez konuştu! “Evlilik teklifi aldım ama...” Gözler eski sevgiliye çevrildi

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, geçen günlerde spor eğitmeni Umut Duygu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Bir etkinlik sonrası kameralara yansıyan oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. İlişkisinin bitme sebebi sorulan oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Burçin Terzioğlu'nun o açıklaması...