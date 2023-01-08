4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan imalı paylaşım! “Bari sen yüzümüzü güldürseydin” Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi...
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü üstlenen Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen haftalarda sonlandırdı. İhanet iddialarıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisinin ilk olarak Mert Ramazan Demir nedeniyle bittiği öne sürüldü. Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı ve ikilinin ilişkilerinin sonlandığı iddia edildi. İlişkilerinin üçüncü şahıs nedeniyle bitmediğini açıklayan Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu ise ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Tüm bunların ardından Afra Saraçoğlu'ndan imalı bir paylaşım geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı...
08.01.2023 23:56 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:56
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin 4 yıllık ilişkisi geçen haftalarda son buldu.
İhanet iddialarıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisinin ilk olarak Mert Ramazan Demir nedeniyle bittiği öne sürüldü.
Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı ve ikilinin ilişkilerinin sonlandığı iddia edildi.
Ortak ayrılık açıklaması yapan ikiliden Mert Yazıcıoğlu, geçen günlerde yayınladığı son pozlarıyla adeta nispet yaptı.