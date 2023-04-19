4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu bakın kiminle anılıyor! Demet Özdemir detayı kafa karıştırdı! Meğer Serenay Sarkaya’nın eski aşkıyla...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Sarçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmış ve takip eden günlerde Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi sonlanmıştı. İhanet iddialarını net bir dille yalanlayan ikiliden Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken Afra Saraçoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Saraçoğlu'nun meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisiyle aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Özdemir detayı kafa karıştırdı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı ve bu neden Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi sonlandığı ileri sürülmüştü.
Ancak hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Yazıcıoğlu ayrılık nedenlerinin ihanet olmadığının altını çizerek iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.
Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmış ve yeni bir aşka yelken açmıştı. Afra Saraçoğlu cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.
Saraçoğlu'nun meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisiyle aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Özdemir detayı kafa karıştırdı.
İddiaya göre; Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, bu kez gönlünü Afra Saraçoğlu'na kaptırdı.