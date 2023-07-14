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Haberler Magazin 4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

Başrolünü üstlendikleri dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken kendilerine yöneltilen soruları "Sadece arkadaşız" şeklinde cevaplamıştı. Ancak çift geçen ay katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamamıştı. 2019'dan bu yana aşk yaşayan ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı. İşte o poz...

takvim.com.tr
14.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 14.07.2023 08:50
4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

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4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirdi.

4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

Ancak ikili dizi setinde başlayan aşklarını her fırsatta yalanlayarak "Sadece arkadaşız" ifadelerini kullandı.

4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçen ay ise katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamadı.

4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu

2019'dan bu yana aşk yaşayan ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı.

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