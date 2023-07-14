4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım! Aybüke Pusat kural bozdu! Sevgilisi Furkan Andıç ile pozunu yayınladı! Sosyal medya onları konuştu
Başrolünü üstlendikleri dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken kendilerine yöneltilen soruları "Sadece arkadaşız" şeklinde cevaplamıştı. Ancak çift geçen ay katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamamıştı. 2019'dan bu yana aşk yaşayan ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı. İşte o poz...
14.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 14.07.2023 08:50
2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirdi.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçen ay ise katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamadı.
2019'dan bu yana aşk yaşayan ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı.