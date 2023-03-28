4 yılı devirmişler! 59’luk Yonca Evcimik’in eski eşi bakın kim! Meğer o da ünlüymüş! “Annemin zoruyla evlendim” demişti...
Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızlara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda verdiği bir röportajda "Annemin zoruyla evlendim" diyen Evcimik'in özellikle eski eşi çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının 4 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yonca Evcimik'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
28.03.2023 21:23 - Son Güncelleme: 28.03.2023 21:23
Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başlayan Yonca Evcimik hem şarkıları hem oyunculuğu hem de danslarıyla yıllarca adından söz ettirdi.