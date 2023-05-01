4. yıldönümlerini kutladı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz aşka geldi! Eşini gören inanamadı! Meğer Kardeşlerim’in yakışıklısıyla...
Kadrosunda Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Korkmaz, "4 bitti bile" notunu düşerek evlilik yıldönümlerini kutladı. Korkmaz'ın ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi kim...
01.05.2023 16:28 - Son Güncelleme: 01.05.2023 16:28
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Korkmaz'ın ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.