4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Cansu Canan Özgen’in eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer oğlunun babası...

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'den mezun olan ancak meslek olarak sunuculuğu tercih eden Cansu Canan Özgen'in hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Cansu Canan Özgen'in özellikle 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi merak edildi. Ünlü sunucunun oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cansu Canan Özgen'in eşi kim...
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?
23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezun olan Özgen, BJK TV'de sunuculuk kariyerine başladı.
Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer aldı.