4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Cansu Canan Özgen’in eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer oğlunun babası...

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'den mezun olan ancak meslek olarak sunuculuğu tercih eden Cansu Canan Özgen'in hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Cansu Canan Özgen'in özellikle 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi merak edildi. Ünlü sunucunun oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cansu Canan Özgen'in eşi kim...