4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş...
Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Yıldız Kültür gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Kuruluş Osman dizisindeki MAri karakteriyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında en çok "Şeyma Korkmaz evli mi? Kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Oyuncunun, 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eşiyle aynı dizide de rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Şeyma Korkmaz'ın Kardeşlerim dizisinde rol alan eşi kimmiş...
22.05.2023 18:43 - Son Güncelleme: 22.05.2023 18:45
Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Yıldız Kültür'ün yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını 8 sezon duyurdu.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Mari karakteriyle de yıldızı parlayan Korkmaz, son olarak Bir Küçük Gün Işığı'nda rol aldı.