4 yıl sürdü! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi kendisinden de ünlü! Meğer Elveda Rumeli’nin yıldızıyla...

Kadrosunda Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Olgun Şimşek'in hayatı merak edildi. Dizide Celal Ağa karakterini canlandıran oyuncu hakkında "Olgun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?" sorularının yanıtı aratıldı. Aslen Bursalı olan 52 yaşındaki oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Ünlü oyuncunun 4 yıl evli kaldığı eski eşi Elveda Rumeli'nin yıldızı çıktı. İşte Olgun Şimşek'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
Kara Ağaç Destanı'nda canlandırdığı Celal Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Olgun Şimşek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa'da tamamlayan Olgun Şimşek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu.
Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.