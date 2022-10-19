4 yıl önce kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti! Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasına yatan Mali’nin sağlık durumu...
Dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşen Mehmet Ali Erbil'in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil, bu süreçte ekranlardan uzak kalmıştı. Gördüğü tedavinin ardından zor günleri geri de bırakan ve ekranlara dönen Erbil, hayranlarını bir kez daha korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şovmen, ameliyata alındı. Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in ağlık durumu...
19.10.2022 21:32 - Son Güncelleme: 19.10.2022 21:46
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.