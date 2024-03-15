4 yıl önce evlenen Barış Arduç kızı Asya'yı anlattı! Gupse Özay’ın minik kızına bakın! Jan Asya sevimli halleriyle ilgi odağı oldu

Deliha setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gupse Özay ile 4 yıl önce evlenen Barış Arduç, kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Arduç, kızı Jan Asya hakkında konuştu. Arduç'un "Çok çabuk büyüyor" dediği minik kızı ise ilgi odağı oldu. İşte Barış Arduç ile Gupse Özay'ın sevimlilik abidesi kızları Jan Asya...