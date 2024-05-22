4 yıl önce evlendiler! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin eşi bakın kim çıktı! Defne Samyeli nikah şahidi olmuştu...

Kadrosunda Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Mina Akdin, Demet Akbağ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak edildi. Bir çocuk babası Memili'nin özellikle eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun 4 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Necip Memili'nin eşinin nikah şahitliğini Defne Samyeli'nin üstlendiği ortaya çıktı. Bakın Necip Memili'nin eşi kim...