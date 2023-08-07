4 yıl önce anne olmuştu! Pelin Akil’den “Allah Anıl Altan’a sabır versin” diyen takipçisine tokat gibi yanıt! “Ben de varım...”

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'la kamera karşısına geçen Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile evlendi. Ünlü oyuncu, 2019'da da ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda ailesine sık sık yer veren Pelin Akil, bir takipçisinin yorumuyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterini canlandıran Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Alin ile Lina adlarında ikiz kızları oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaşımlarında sık sık kızlarına yer verdi.
Alin ile Lina'nın sevimli hallerine beğeni yağarken Pelin Akil için yapılan bir yorum ünlü oyuncuyu kızdırdı.