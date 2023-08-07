4 yıl önce anne olmuştu! Pelin Akil’den “Allah Anıl Altan’a sabır versin” diyen takipçisine tokat gibi yanıt! “Ben de varım...”

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'la kamera karşısına geçen Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile evlendi. Ünlü oyuncu, 2019'da da ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda ailesine sık sık yer veren Pelin Akil, bir takipçisinin yorumuyla gündeme geldi. İşte detaylar...