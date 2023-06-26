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Haberler Magazin 4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan 69 yaşındaki Nükhet Duru, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Velayetinin bulunduğu babası tarafından küçük yaşta evlatlık verildiğini ve annesinin kendisini ölü olarak bildiğini söyleyen şarkıcının hayat hikayesi dikkat çekerken evlilik itirafı ağızları açık bıraktı. "Bunu söylemem çok ayıp olacak" diyen Duru'nun oğlunun babasıyla evlenme nedeni herkesi şaşırttı. İşte Nükhet Duru'nun özel hayatına dair itirafları...

takvim.com.tr
26.06.2023 17:22 - Son Güncelleme: 26.06.2023 17:22
4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Duru, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

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4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Velayetinin bulunduğu babası tarafından küçük yaşta evlatlık verildiğini söyleyen şarkıcının hayat hikayesi dikkat çekti.

4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Evlilik itirafıyla da çok konuşulan Duru, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Duru, "Annemle babam ben küçükken boşanınca babamda kalmışım" diyerek şunları söyledi:

4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

"Sonra o da 'ben bakamıyorum' diyerek beni evlatlık verdi. Külkedisi hikayesi yaşadım ve verildiğim evde hizmetçilik yaptım.

4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Annem o esnada beni arıyor ama trafik kazasında öldüğümü söylemişler. Sonra ben aniden karşısına çıkınca şoke oldu"

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