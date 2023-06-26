4 yıl evli kalmışlar! Nükhet Duru “Bunu söylemem çok ayıp olacak” deyip yıllar sonra itiraf etti! Eski eşi bakın kim! Meğer...

Evlilik itirafıyla da çok konuşulan Duru, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Duru, "Annemle babam ben küçükken boşanınca babamda kalmışım" diyerek şunları söyledi: