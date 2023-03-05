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Haberler Magazin 4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

Kadrosunda Leyla Tanlar, Burak Dakak, Zeynep Çamcı, Dora Dalgıç, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Güzel Günler'de Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkan Ecem Erkek'in hayatı merak konusu oldu. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Erkek'in özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Erkek'in ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...

05.03.2023 18:15 - Son Güncelleme: 05.03.2023 18:15
4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızlara kazınan Ecem Erkek, son olarak Güzel Günler dizisinde Füsun rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

Dizinin yeni bölümüyle gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

Naime karakteriyle hafızalara kazınan Erkek'in özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

Erkek'in ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 yıl evli kalmışlar! Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür’ Güldür’ün Naime’siydi...

İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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