4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’in Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse’nin eski eşi bakın kim! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne dizisinde Serap'ı canlandıran Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları en çok "Hazal Filiz Küçükköse'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtını merak etti. Küçükköse'nin 4 yıl boyunca ünlü oyuncu ile evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Hazal Filiz Küçükköse'nin kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...