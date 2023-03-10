4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Survivor Murat Eken’in eski eşi bakın kim! Ağızları açık bıraktı! Meğer o fenomen isimle...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kadrosunda yer alan Murat Eken, Survivor 2023 kadrosunda Ünlüler Takımı'nda yer aldı. Birçok TV dizisi ve sinema filminde rol alan Murat Eken'in yayınlanan yeni bölümle birlikte hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Murat Eken'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Murat Eken'in 4 yıllık eski eşi kimmiş...
10.03.2023 00:36 - Son Güncelleme: 10.03.2023 00:55
Survivor 2023 kadrosunda Ünlüler takımında mücadele eden Murat Eken'in aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Murat Eken'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.