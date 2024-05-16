4 yıl aynı yastığa baş koydular! Eyyvah Eyvah’ın Müjgan’ı Özge Borak’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Demet Akbağ, Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Teoman Kumbaracıbaşı Salih Kalyon gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Eyyvah Eyvah 3 filminde Müjgan karakterini canlandıran Özge Borak'ın hayatı merak edildi. Filmde eski eşi Ata Demirer ile birlikte rol alan oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Borak'ın 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özge Borak'ın Kınalı Kar, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan eski eşi...
2012-2014 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Ata Demirer ile yer aldığı Eyyvah Eyvah filmde Müjgan karakterini canlandıran Özge Borak'ın hayatı da merak edilip aştırılmaya başlandı.
ÖZGE BORAK KİMDİR?
Ünlü oyuncu Özge Borak 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı Selçuk Borak'ın kızıdır.
Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçının annesi Buket Borak balerindir.