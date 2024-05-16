4 yıl aynı yastığa baş koydular! Eyyvah Eyvah’ın Müjgan’ı Özge Borak’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Demet Akbağ, Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Teoman Kumbaracıbaşı Salih Kalyon gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Eyyvah Eyvah 3 filminde Müjgan karakterini canlandıran Özge Borak'ın hayatı merak edildi. Filmde eski eşi Ata Demirer ile birlikte rol alan oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Borak'ın 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özge Borak'ın Kınalı Kar, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan eski eşi...