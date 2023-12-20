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4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti! Yeşilçam yıldızlarına yorum yağdı: Demet Akalın, Demet Akbağ...

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, '4 Yapraklı Yonca' olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Türkan Şoray ise yakın dostu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. O anları Filiz Akın, sosyal medya hesabında yayınladı. Yeşilçam yıldızlarına aralarında Demet Akalın, Demet Akbağ, Binnur Kaya'nın da olduğu birçok ünlü isimden yorum geldi. İşte Filiz Akın'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 08:58 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:36
4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti! Yeşilçam yıldızlarına yorum yağdı: Demet Akalın, Demet Akbağ... 1

Türk sinemasının önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' olarak kabul edildi.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti! Yeşilçam yıldızlarına yorum yağdı: Demet Akalın, Demet Akbağ... 2

Yer aldıkları yapımlar ve canlandırdıkları karakterlerle her nesli derinden etkileyen Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray, meslektaşı ve yakın dostu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti! Yeşilçam yıldızlarına yorum yağdı: Demet Akalın, Demet Akbağ... 3

O anları ise Filiz Akın, sosyal medya hesabında yayınladı. Akın, paylaşımının altına "Yeni bir yıla doğru Sultan arkadaşımla... Yeni bir hafta böyle... Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notunu ekledi.

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