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4 milyon dolarlık lüks villa! Seda Sayan’ın evine bakın! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan bir çocuk annesi Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü isim bu kez 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın aşk yuvası görenleri hayran bıraktı. "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım" sözü viral olan Seda Sayan'ın zevkle döşenmiş evinin iç dekorasyonu da dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın evi...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:30 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:57
4 milyon dolarlık lüks villa! Seda Sayan’ın evine bakın! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası... 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu oldu.

4 milyon dolarlık lüks villa! Seda Sayan’ın evine bakın! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası... 2

Bir çocuk annesi Sayan, aradığı aşkı ise yıllar sonra Çağlar Ökten'de buldu.

4 milyon dolarlık lüks villa! Seda Sayan’ın evine bakın! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası... 3

Ökten'le mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü şarkıcı, bu kez 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündeme geldi.

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