4 milyon dolarlık lüks villa! Seda Sayan’ın evine bakın! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan bir çocuk annesi Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü isim bu kez 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın aşk yuvası görenleri hayran bıraktı. "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım" sözü viral olan Seda Sayan'ın zevkle döşenmiş evinin iç dekorasyonu da dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın evi...