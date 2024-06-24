4 milyon dolarlık aşk yuvası! Seda Sayan’ın evine bakın! Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villanın her detayı olay: “Zevkli kadın”

Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, son dönemlerde Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 4 milyon dolarlık lüks villası ile gündeme geldi. "Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım" diyen Sayan, sözünün hakkını verdi. Ünlü şarkıcının evini görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası...