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4 milyon dolarlık aşk yuvası! Seda Sayan’ın evine bakın! Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villanın her detayı olay: “Zevkli kadın”

Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, son dönemlerde Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 4 milyon dolarlık lüks villası ile gündeme geldi. "Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım" diyen Sayan, sözünün hakkını verdi. Ünlü şarkıcının evini görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 10:03 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:15
4 milyon dolarlık aşk yuvası! Seda Sayan’ın evine bakın! Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villanın her detayı olay: “Zevkli kadın” 1

Seda Sayan’ın evine bakın! 4 milyon dolarlık lüks villa! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, attığı her adımla yıllarca adından söz ettirdi.

4 milyon dolarlık aşk yuvası! Seda Sayan’ın evine bakın! Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villanın her detayı olay: “Zevkli kadın” 2

Seda Sayan’ın evine bakın! 4 milyon dolarlık lüks villa! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası...

Özellikle evlilikleriyle çok konuşulan ve sonunda aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan şarkıcı, eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla magazin manşetlerini sık sık süsledi.

4 milyon dolarlık aşk yuvası! Seda Sayan’ın evine bakın! Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villanın her detayı olay: “Zevkli kadın” 3

Seda Sayan’ın evine bakın! 4 milyon dolarlık lüks villa! Her detayı ayrı güzel! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası...

Aşk hayatı kadar açıklamalarıyla da konuşulan ve "Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım" sözleriyle hafızalara kazınan Sayan, bu kez eviyle gündeme geldi.

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