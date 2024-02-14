4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villasına bakın! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası! Yatak odasından salona...

Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve 7'nci kez nikah masasına oturan Seda Sayan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, bu kez yıllar önce 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının Çağlar Ökten ile aşk yuvasını görenler ise hayran kaldı. İşte Seda Sayan'ın havuzlu lüks villası...