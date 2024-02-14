4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villasına bakın! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası! Yatak odasından salona...

Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve 7'nci kez nikah masasına oturan Seda Sayan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, bu kez yıllar önce 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının Çağlar Ökten ile aşk yuvasını görenler ise hayran kaldı. İşte Seda Sayan'ın havuzlu lüks villası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Özellikle yaşadığı aşklarla konuşulan ve evlilikleriyle dikkat çeken Sayan, sonunda aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve 7'nci kez nikah masasına oturdu.
Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen aylarda Sayan'ın yıllar önce 4 milyon dolara aldığı lüks villaya taşındı.