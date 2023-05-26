4 milyon dolara aldığı havuzlu villasına bakın! Seda Sayan paylaşmaya doyamadı! İşte Çağlar Ökten’le zevkle döşenmiş aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve geçen sene Nisan ayında dünyaevine giren Seda Sayan, eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla da çok konuşulmuştu. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Sayan özellikle evinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, evinin her detayını sosyal medya hesabında yayınladı. Sayan'ın 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasını gören bir daha baktı. İşte Çağlar Ökten'le zevkle döşenmiş aşk yuvası...
26.05.2023 20:50 - Son Güncelleme: 26.05.2023 20:50
Şarkıcılığa düğün salonlarında başlayan Seda Sayan, şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve geçen sene Nisan ayında dünyaevine girdi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla da çok konuşuldu.