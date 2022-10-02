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Haberler Magazin 4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı'nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı'nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu. Çekimleri İstanbul Belgrad Ormanları'nda gerçekleştirilen 1977 yapımı filmse Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga'nın son hali de merak konusu oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun şimdiki halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı, Gülen Güzler'in Hikmet'i Sevda Aktolga'nın son hali...

02.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 02.10.2022 18:50
4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı’nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1977 yılında çekilen Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşacak.

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4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı’nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda'nın yer aldığı filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga da merak edilip araştırılmaya başlandı.

4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı’nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun, özellikle son hali merak konusu oldu.

4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı’nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun şimdiki halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı’nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...

İşte Sevda Aktolga başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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