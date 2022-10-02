4 kız öğrenciden biriydi! Hababam Sınıfı'nın duru güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...
Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu. Çekimleri İstanbul Belgrad Ormanları'nda gerçekleştirilen 1977 yapımı filmse Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga'nın son hali de merak konusu oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun şimdiki halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı, Gülen Güzler'in Hikmet'i Sevda Aktolga'nın son hali...
02.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 02.10.2022 18:50
Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1977 yılında çekilen Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşacak.
Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda'nın yer aldığı filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga da merak edilip araştırılmaya başlandı.