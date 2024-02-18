4. kez nikah masasına oturacak! Ebru Gündeş evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı! 1 çocuk annesi Ebru Gündeş meğer...

4. kez nikah masasına oturacak! Ebru Gündeş evleniyor! Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce üç kez evlenen Ebru Gündeş'in 4. kez bikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Peki Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? İşte Bir çocuk annesi Ebru Gündeş'in müstakbel eşi...