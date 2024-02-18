4. kez nikah masasına oturacak! Ebru Gündeş evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı! 1 çocuk annesi Ebru Gündeş meğer...

4. kez nikah masasına oturacak! Ebru Gündeş evleniyor! Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce üç kez evlenen Ebru Gündeş'in 4. kez bikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Peki Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? İşte Bir çocuk annesi Ebru Gündeş'in müstakbel eşi...
İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikincisini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş'in 2021'de boşandığı 11 yıllık eşi Reza Zarrab'tan Alara adında bir kızı oldu.
Reza Zarrab ile boşanma sürecinde sık sık magazin manşetlerinde yer alan Ebru Gündeş'in cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'te yer alana habere göre; Ebru Gündeş, ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştığı sevgilisiyle evlilik kararı aldı.