4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan açıkladı "Tam kurtuldum, ‘kabus bitti’ derken..." Geçtiğimiz günlerde operasyon geçirmişti

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan , geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Bahar Öztan hem hastalığı hem de son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Posta'nın haberine göre Öztan, "Bu sürecin ana öğrettiği tek şey, üzüntüleri içe atmak kanser ediyor! Hayat, üzülmek için çok kısa. Pozitif olmalı, her şeyi kafaya takmamalı" diyor.