4 katlı villasına bakın! Aylin Coşkun’un evindeki gösterişli ve lüks detaylar dikkat çekti! “5 milyon TL’lik villa alabilirim” demişti

Volkan Aslan ile 2019 yılında gösterişli bir düğün töreniyle dünyaevine giren şarkıcı Aylin Coşkun, takılan kilolarca altından bahsederek "Takılarla rahat 5 milyon TL'lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti. Coşkun, 4 katlı bahçeli ve havuzlu villasının kapılarını açtı. Ünlü şarkıcının evindeki lüks ve gösterişli detaylar dikkat çekti. İşte Aylin Coşkun'un lüks villası...
Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile 15 yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin gösterişli düğünü günlerce magazin gündeminde yer aldı.
Ünlü şarkıcı, düğün sonrası "Takılarla rahat 5 milyon TL'lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" açıklamasında bulundu.
Eşiyle birlikte Zekeriyaköy'de 4 katlı bahçe ve havuzlu bir villada yaşayan şarkıcı, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.