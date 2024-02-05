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4 katlı villasına bakın! Aylin Coşkun’un evindeki gösterişli ve lüks detaylar dikkat çekti! “5 milyon TL’lik villa alabilirim” demişti

Volkan Aslan ile 2019 yılında gösterişli bir düğün töreniyle dünyaevine giren şarkıcı Aylin Coşkun, takılan kilolarca altından bahsederek "Takılarla rahat 5 milyon TL'lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti. Coşkun, 4 katlı bahçeli ve havuzlu villasının kapılarını açtı. Ünlü şarkıcının evindeki lüks ve gösterişli detaylar dikkat çekti. İşte Aylin Coşkun'un lüks villası...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:58 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:07
4 katlı villasına bakın! Aylin Coşkun’un evindeki gösterişli ve lüks detaylar dikkat çekti! “5 milyon TL’lik villa alabilirim” demişti 1

Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile 15 yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin gösterişli düğünü günlerce magazin gündeminde yer aldı.

4 katlı villasına bakın! Aylin Coşkun’un evindeki gösterişli ve lüks detaylar dikkat çekti! “5 milyon TL’lik villa alabilirim” demişti 2

Ünlü şarkıcı, düğün sonrası "Takılarla rahat 5 milyon TL'lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" açıklamasında bulundu.

4 katlı villasına bakın! Aylin Coşkun’un evindeki gösterişli ve lüks detaylar dikkat çekti! “5 milyon TL’lik villa alabilirim” demişti 3

Eşiyle birlikte Zekeriyaköy'de 4 katlı bahçe ve havuzlu bir villada yaşayan şarkıcı, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

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