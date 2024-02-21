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4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen ile aşk yuvasına bakın! İşte göz kamaştıran evleri...

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı lüks evi bir kez daha merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 12:55 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:55
4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen ile aşk yuvasına bakın! İşte göz kamaştıran evleri... 1

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla yaşadığı lüks evle sık sık adından söz ettirmişti.

4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen ile aşk yuvasına bakın! İşte göz kamaştıran evleri... 2

Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, geçen aylarda oturdukları siteden iki villa daha aldıkları yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen ile aşk yuvasına bakın! İşte göz kamaştıran evleri... 3

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki çocuk sahibi olan çift, Acarkent'te kirada oturduklarından, beş ay önce 2 milyon 350 bin dolara aynı siteden villa satın aldı.

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