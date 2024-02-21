4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen ile aşk yuvasına bakın! İşte göz kamaştıran evleri...

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı lüks evi bir kez daha merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası...